El Pavelló Salut Vall d'Hebron es posa en marxa amb 22 malalts

El pavelló, habilitat per acollir pacients de coronavirus. Foto: ACN

El Pavelló Salut Vall d'Hebron s'ha posat en funcionament aquest diumenge amb 22 malalts, i arribarà als 132 llits dimarts, la seva capacitat màxima. Es tracta de l'extensió de l'Hospital Vall d'Hebron, que s'ha situat al pavelló municipal, tot just davant.Acollirà pacients no crítics, perquè aquests es puguin quedar als edificis de l'hospital. Els malalts estan atesos amb el mateix equipament sanitari i professional, ja que funcionaran com una planta més del centre. El seu gerent, Albert Salazar, ha destacat que un hospital amb 50 especialitats s'ha convertit en un centre d'una sola malaltia. El seu pla de contingència preveu passar de 56 llits de crítics a 350, i per això calia obrir un nou espai que acollís malalts no tan greus.La consellera de Salut, Alba Vergés, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el propi Salazar van visitar dissabte al vespre la nova instal·lació. Colau ha constatat que és "impressionant" veure com es posa tan ràpid en marxa una ampliació de l'hospital, "un esforç increïble, en temps rècord, de moltíssima gent, perquè la ciutat ha tingut molt clar que començava una setmana diferent a l'anterior, molt més complicada, i que s'havia reforçar la sanitat pública".Vergés, per la seva part, ha constatat que la resposta a l'epidèmia està canviant l'organització d'aquest i de tots els hospitals, que estan absolutament bolcats per atendre les persones amb coronavirus.La iniciativa Pavelló Salut està impulsada pel Consorci Sanitari de Barcelona, format per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per habilitar quatre espais propers als hospitals de referència de la ciutat que rebaixin la tensió dels centres sanitaris. Els altres espais que formen part dels projecte són el centre esportiu Claror Marítim, que tindrà com a hospital de referència l’Hospital del Mar; el CEM Guinardó, per a l’Hospital de Sant Pau, i un espai per determinar que tindrà l’Hospital Clínic com a centre de referència. En total, els quatre espais podran acollir un total de 600 pacients.Bombers de Barcelona, amb la col·laboració de Metges sense Fronteres, continuen treballant en el muntatge logístic dels espais per tenir-los operatius com més aviat millor. L’Ajuntament de Barcelona, a través d’una oficina tècnica creada per a l’ocasió per professionals del consistori, proveeix la logística i el material per poder medicalitzar els espais, i el Consorci Sanitari de Barcelona s’encarrega del personal sanitari i del criteri assistencial. D’altra banda, els equips de sistemes d’informació dels hospitals, l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona i el CTTI de la Generalitat estan treballant perquè els quatre pavellons disposin de connectivitat tecnològica amb les històries clíniques hospitalàries, així com wifi ciutadà pels malalts ingressats.

