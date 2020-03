El govern espanyol rastrejarà els mòbils per controlar l'expansió del coronavirus

El govern espanyo rastrejarà la població mitjans les dades mòbils per poder fer un seguiment de l'expansió del coronavirus. A través del Butlletí Oficila de l'Estat (BOE) d'aquest dissabte nit ha anunciat que s'empendrà un estudi dels moviments dels ciutadans durant l'estat d'alarma i els dies previs per poder controlar l'expansió del virus.Aquesta decisió torna a suposar el mateix tipus de rastreig que ja va engegar l'Estat la tardor passada en què l'INE va fer un rastreig dels moviments de la ciutadania gràcies a les dades facilitades per les operadores mòbils. En principi, segons explica el document, farà ús de "dades agregades i anonimitzades", fet que, a priori, preservaria la identitat dels individus i asseguren que compleix amb lanormativa de Protecció de Dades vigent.En el mateix document també s'anuncia la creació d’una aplicació informàtica d’avaluació de símptomes mèdics i geolocalització dels usuaris.Segons aquesta ordre, l’objectiu és poder remetre al Ministeri de Sanitat informació de les comunitats autònomes, centres hospitalaris públics i determinats centres hospitalaris privats; i permetre la geolocalització de mòbils dels usuaris en els dies previs i durant l’estada d’alarma per “entendre els desplaçaments de població” i així poder observar “les capacitats sanitàries a cada província”.El ministeri també insta a oferir canals d’informació fiables als ciutadans a través d’aplicacions, assistents o webs, i respecte a l’aplicació, assegura que la geolocalització només es farà servir per “verificar” que l’usuari “es troba a la comunitat autònoma on declara ser”, segons el text de l’ordre.Sanitat especifica, també, que aquesta aplicació pot incloure entre els seus continguts alguns enllaços a portals gestionats per tercers amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació i serveis disponibles a través d’Internet.

