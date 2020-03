La Xina tem una segona onada de contagis pel constant increment de casos importats

El Govern xinès ha reconegut aquest diumenge la possibilitat d'una segona onada de contagis per coronavirus tenint en compte el constant creixement del nombre de contagis a través de viatgers procedents de l'estranger, ha explicat el portaveu Mi Feng.La Xina té constància de 693 casos importats de 42 països i entén que, a causa d'això, la probabilitat de nous contagis "segueix sent relativament alta en la part continental", ha dit en comentaris recollits per l'agència oficial de notícies xinesa Xinhua.No obstant això, el portaveu ha reiterat que la transmissió local de la malaltia ha estat "bàsicament bloquejada", i que el nombre de casos autòctons existents ha caigut per sota de 3.000.La Xina, ha afegit, "intensificarà encara més els esforços per prevenir casos locals esporàdics i casos importats, mitjançant detecció oportuna, tractament ràpid i control i prevenció precisos".

