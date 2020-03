VÍDEO La lluita contra el coronavirus... és com un partit de la selecció argentina

L’Associació de Futbol Argentí (AFA) ha publicat un vídeo molt emotiu per animar tota la població a quedar-se a casa durant el confinament i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. Tot, amb un estil molt particular, en un país on es tornen bojos amb el futbol.El vídeo comença amb una referència al Mundial de 1986, en què un gol de Burru va permetre que la selecció, de mans de Diego Armando Maradona, aixequés la Copa del Món. També assenyala els vincles amb Itàlia i Espanya, dels que els argentins són “fills i nets” i als quals troben a faltar.L’AFA també repeteix els consells recomanats per les autoritats sanitàries amb un seguit de referències futbolístiques, i acaba amb un missatge d’esperança per a tots els compatriotes: “en aquest país hi ha una força més potent que qualsevol pandèmia: retrobar-nos”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor