La foto que mostra la importància de quedar-se a casa

Un altre bri d’esperança: dona jove q he vist a la guàrdia de 24h de divendres. Pneumònia impactant que afecta mig pulmó dret i la base de l’esquerre, analítica horrorosa, amb oxigen molt justet però en unes hores s’ha estabilitzat i tot indica que anirà bé! #enlluita #COVID19 pic.twitter.com/zovHngRBBB — Dr. Ballescá (@MrWinchesterTM) March 28, 2020

Vuit de cada 10 casos de persones joves amb coronavirus tenen símptomes molt lleus, però hi ha una part d'aquest sector a qui se'ls complica molt. Precisament aquest divendres un metge de l'Hospital de Can Ruti va publicar la radiografia d'una jove contagiada.Com podeu veure, els seus pulmons presenten una pneumònia derivada del virus. Afortunadament la jove s'està recuperant, però cal ser molt conscients que aquesta malaltia ens afecta a tots. I és que encara que no et posis malalt, les decisions que prenguis afecten els altres. Per tant, sigues responsable, queda't a casa i ajuda a frenar el coronavirus. En el cas de Catalunya el total de morts ja supera el miler, mentre que els infectats superen els 15.000 casos.

