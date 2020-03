La Generalitat impulsa la campanya «Gent activa des de casa!»

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) ha impulsat la campanya Gent activa des de casa! , que té l’objectiu de donar a la ciutadania consells útils per mantenir un confinament actiu i més saludable davant la pandèmia del coronavirus, que obliga la població del país a quedar-se a casa per evitar el contagi de la malaltia i la saturació dels centres sanitaris.La SGEAF ha penjat una sèrie de càpsules amb peces animades, i que difondrà a través de les xarxes socials, facilitant consells curts i senzills perquè persones de totes les edats puguin realitzar activitat física moderada des de casa.Gerard Figueras, secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, explica que “si l’activitat física en situacions normals és una eina necessària de promoció de la salut, prevenció i control de les malalties, ara que hem de passar tot el dia a casa encara és més important dur-la a terme perquè desapareixen les rutines diàries i no disposes de l’espai natural per moure’t”.En les diverses càpsules, s’hi donen consells per mantenir uns hàbits saludables, com fer activitat física des de casa, diverses idees per fer activitats aeròbiques, de força i de flexibilitat, amb recomanacions de tutorials de professionals, i també consells per als infants i adolescents.

