Nines de tela per fer front als acomiadaments de les treballadores de la llar

El sindicat de dones migrades Sindillar ha posat en marxa una campanya de recollida de fons per poder fer front als acomiadaments que estan patint les cuidadores i treballadores de la llar arran del coronavirus. Una situació que les aboca a la precarietat perquè, tal com denuncien des del sindicat, moltes es troben en situació irregular i per tant no poden acollir-se a cap mena de subsidi.Des del sindicat han creat les "SindiRebels", unes nines de tela que confeccionen les mateixes treballadores. Aquestes es poden a dquirir donant almenys 5€ a la causa i seran entregades als seus compradors un cop acabi el confinament.Una part dels diners que es reuneixin seran destinats a que les dones que s'han quedat sense feina pel coronavirus i que no tenen cap mena d'ingrés per poder fer front al pagament de les factures i els lloguers i l'altra anirà destinat a la compra de material de protecció per aquelles empleades que encara han de continuar treballant, estant molt exposades a la infecció.Des del sindicat insisteixen que en què la crisis del coronavirus els està afectat especialment degut a la "nula resposta" per part de l'Estat a la seva situació. El fet de no tenir papers fa que les persones es vegin abocades a la precarietat no només pel fet d'haver de treballar en de manera irregular sinó també perquè es troben fora del sistema a l'hora rebre subsidis o algun tipus de prestacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor