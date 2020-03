Endesa activa un fons de 25 milions d'euros per lluitar contra el coronavirus

Endesa ha activat un fons de 25 milions d'euros per contribuir a frenar el coronavirus. Un pla d'emergència que inclou ajudes directes a la compra de material, condicions especials de subministrament i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials provocades per la crisi sanitària.



Els tres eixos inicials del pla són la donació de materials i serveis -equips de protecció així com instrumental per a l'assistència de persones hospitalitzades; garantir condicions especials de subministrament energètic a residències, hospitals i hotels medicalitzats ; així com donacions econòmiques a institucions, organismes i centres sanitaris que ajudin a cobrir necessitats bàsiques d’especial gravetat prèviament identificades.

Una de les accions més emblemàtiques del pla és l'aportació de 10 milions per comprar respiradors per a les UCI –un dels elements claus per salvar vides- així com 2 milions de mascaretes, que posarà a disposició de les autoritats sanitàries.

La compra proporcionarà suport als equips de servei públic (policies locals, protecció civil, UME i d’altres) a través de materials, vehicles i serveis que es puguin requerir per a abordar aquesta emergència epidemiològica.

Segons el conseller delegat d’Endesa, José Bogas, “vivim una situació sanitària, econòmica i social molt greu, sense precedents en la història recent. Per això, a Endesa hem dissenyat un pla d’actuació amb aquelles accions amb les quals serem més útils i en què, sense cap mena de dubte, podrem complir amb el que prometem als nostres clients i a tota la ciutadania”.

El pla d'acció anunciat aquest diumenge està alineat amb l’actuació anunciada el passat dilluns dia 23 de març per Enel per a Itàlia a través de la Fundació Enel Cuore (fundació del grup Enel, al qual pertany Endesa).

Accions ja en marxa

La iniciativa se suma a les que ja ha fet la companyia aquestes dies tot evitant els talls de llum dels clients del sector residencial per impagament, flexibilitzant les condicions a pimes, persones autònomes i famílies amb necessitats, a qui s’ha ofert alternatives telemàtiques perquè ningú hagi de sortir de casa per interactuar amb Endesa. Així, s’ha analitzat, cas a cas, les peticions de les empreses clients d’Endesa, tot assegurant els pagaments immediats als proveïdors dels canals d’atenció i vendes, i a les donacions des de les seves centrals a hospitals de les zones on té infraestructures.

La companyia també ha reforçat l’operativa dels seus centres de control de distribució i de control de l’energia, i centrals de generació, per a assegurar el subministrament elèctric a Catalunya i a la resta dels territoris on opera. També ha duplicat el seu centre de control de generació renovable, situat a Madrid, amb un centre mirall ubicat a Santiago de Compostel·la.

Una vegada superat el problema sanitari, que és el més urgent, Endesa es planteja en una següent fase altres mesures dirigides a pal·liar els efectes que la crisi econòmica tindrà sobre els clients més vulnerables.

