El govern espanyol justifica ara l'enduriment de les mesures per evitar la «saturació» de les UCI

El comitè tècnic del govern espanyol per fer front a la crisi del coronavirus ha comparegut aquest diumenge al migdia per informar, com cada dia, de les dades de propagació de la malaltia i les actuacions per combatre-la. Segons Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, la prioritat -tenint en compte la xifra de morts, que cada dia bat un nou rècord - és que les unitats de cures intensives (UCI) no es vegin "massificades". En total, hi ha 4.907 persones ingressades en aquestes instal·lacions, de manera que ha demanat que el compliment de les noves mesures de confinament anunciades ahir siguin "estrictes"."Hem de ser conscients de la improtància en el compliment de les mesures de control", ha ressaltat Simón, que ha posat en valor que un 20% dels casos ja hagin rebut l'alta. Hi ha sis comunitats autònomes, ha precisat, que estan "al límit" en les UCI, i n'hi ha tres que estan creixent "ràpidament" cap a la màxima capacitat, tot i que no les ha detallat amb l'argument que eren aquestes autonomies les que havien d'explicar-ho. "Estem treballant perquè no se superi", ha indicat el responsable tècnic del dispositiu. En aquest sentit, ha demanat especialment reduir la mobilitat per evitar més contagis.Simón, de fet, ha volgut alertar que en els propers dies seguirà creixent el nombre de pacients que requereixen cures intensives. "Hi ha risc de saturació. Les mesures preses ahir pel govern espanyol intenten aconseguir el nombre de casos nous susceptibles de ser ingressats a les UCI, que es donin altes i no es produeixi el col·lapse", ha apuntat el director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries.El coronavirus ja ha causat 6.528 morts a l'Estat, la qual cosa suposa un increment de 838 víctimes en les últimes 24 hores , segons les dades que ha fet públiques el ministeri de Sanitat aquest diumenge. En total, ja són 78.797 les persones que han estat infectades pel virus, que ha situat Espanya en una crisi sanitària sense precedents. Tot i el creixement del nombre de morts, l'augment dels contagis és lleugerament menor.Els pacients que requereixen atenció a les UCI són ja 4.907, 332 més que el dia anterior. Els curats ja arriben als 14.709, 2.424 més que dissabte. El consell de ministres es reuneix avui per aprovar mesures de confinament més dures, ja anunciades ahir pel president Pedro Sánchez . Madrid continua sent l'epicentre dels contagis -22.677- i de les víctimes -3.082-, seguida de Catalunya i del País Basc.Miguel Ángel Villaroya, cap de l'estat major de la defensa espanyola, ha assenyalat que l'exèrcit està ol·laborant, a través de la unitat militar d'emergències, en la construcció d'un hospital de campanya a la Fira de Barcelona. "Vull recordar a tots els espanyols que les forces armades sempre hi són per fer-los costat. El lema que tenim a l'estat major és el valor de lo conjunto. En un ambient només militar s'entén com l'acció coordinada de tots els exèrcitrs, aquí ho hem d'entendre com la feina de tots els espanyols per vèncer al virus", ha recalcat Villarroya.Les forces armades transportaran material des de la República Txeca i des de la Xina, segons ha detallat el general, i també participen en el trasllat de víctimes -especialment a Madrid- que no poden ser ateses de forma rutinària per les funeràries. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola, a banda, continuen amb les tasques de vigilància sobre el compliment de l'estat d'alarma. Ja s'han detingut 760 persones des que va arrencar l'estat d'alarma, i les identificacions ja s'acosten a les 60.000.Tots els treballadors dels sectors no essencials s'hauran de quedar a casa les dues properes setmanes i ja no caldrà que vagin a treballar evitant així desplaçar-se. Només hauran de sortir per fer-ho els del sector primari, el comerç d'aliment, medicaments i altres bens essencials i els de la sanitat. S'aplicarà, ha dit en roda de premsa a la Moncloa, amb un permís retribuïble extraordinari entre el 30 de març a 9 d'abril. Els mitjans de comunicació també són, per ell, també un "servei essencial"."Aquests dies que no vagin a la feina els treballadors continuaran rebent el salari i recuperaran les hores de forma progressiva", ha afirmat. Per tant les empreses seguiran pagant els sous com un permís retribuït i les hores perdudes es recuperaran durant l'any en funció del que pactin treballadors i empresaris. És a dir, com a hores extres o vacances. A la pràctica és un confinament total durant una setmana laborable i els primers dies de la Setmana Santa (vuit dies laborables, per tant) en un intent de reduir l'impacte econòmic de la mesura.

