PIMEC critica que el govern espanyol obligui a avançar el pagament de 15 dies de permís retribuït

La Patronal PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya, ha lamentat en un comunicat la decisió del govern espanyol d’obligar les empreses a avançar el pagament de quinze dies de permís retribuït recuperable , ja que considera que és “improvisada, poc responsable i de nul·la sensibilitat empresarial”. PIMEC entén les noves mesures anunciades per raons sanitàries, però considera que aquestes són “mancades de seguretat jurídica”, i afegeix que “no ens en sortirem bé d’aquesta crisi i condicionarem de manera preocupant el nostre futur econòmic”.La mesura es va anunciar ahir dissabte a la tarda, i serà d’obligat compliment a partir de dilluns, cosa que, per a la patronal, “demostra la improvisació i impossibilita la capacitat de reacció i d’organització de les empreses”, a més de constatar la “poca sensibilitat empresarial”, ja que obliga que siguin els empresaris els que paguin els sous dels treballadors i no l’administració a través dels ERTOs o altres mecanismes. En aquest sentit, PIMEC creu que hauria estat millor decretar dues setmanes de vacances, ja que “recuperar aquestes hores serà molt complicat per a moltes empreses”.Així, PIMEC alerta de la situació de “fallida econòmica” en què es trobaran moltes empreses, especialment aquelles que, des que es va decretar l’estat d’alarma, no han pogut facturar perquè s’han vist obligades a tancar els seus centres de treball. A això s’hi suma que ara hauran de pagar les pròximes dues setmanes sense facturar.A l’espera de conèixer els detalls del Reial Decret que s’aprovarà avui, PIMEC espera que l’obligació d’avançament d’establir un permís retribuït per a les persones treballadores de les empreses que no presten serveis essencials no es contempli en els casos que l’empresa es vegi obligada a efectuar un ERTO. Respecte a aquests expedients, la patronal creu que “es crea de nou inseguretat jurídica amb aquells ERTOs presentats durant aquesta setmana, en què l’administració tenia cinc dies per aprovar-los o no”.El nou Decret Llei, diu PIMEC, “caldrà que contempli les condicions i el termini de recuperació d’aquest permís retribuït” i reclama que també es prevegin possibles compensacions per als autònoms i petites i mitjanes empreses que hauran d’avançar “uns diners que ara no tenen” per dur a terme aquesta mesura imposada pel Reial Decret, “sense tenir en compte les dificultats de caixa que estan patint des del passat 14 de març”.

