Detenen un home per la mort d'un altre a Sant Quirze del Vallès

Els Mossos d'Esquadra van detenir, aquest dissabte a Sant Quirze del Vallès, un home de 26 anys per la mort d'un altre. Els fets van passar cap a les 14 h, quan un veí va alertar la policia que hi havia un home ferit de gravetat al carrer, i que presentava signes de violènxia.Quan la patrulla va arribar, al lloc dels fets ja hi havia dues dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) fent tasques de reanimació, però finament no van poder fer res per salvar-li la vida.Pels volts de les 17 h, i al mateix municipi de Sant Quirze, agents de la comissaria de Terrassa van detenir l'home per presumpta relació amb l'homicidi, i l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor