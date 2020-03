Vergés alerta que el sistema sanitari estarà en tensió durant moltes setmanes quan baixi la corba

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat aquest diumenge que el sistema sanitari estarà en tensió durant moltes setmanes quan baixi la corba del coronavirus. Després de celebrar el confinament total que decretarà finalment el govern espanyol , Vergés ha argumentat que haurà d'assumir encara molts casos greus però també anar recuperant el que ha deixat de fer per orientar-se només a lluitar contra la pandèmia.Ha posat d'exemple l'hospital Vall d'Hebron, que és un gran centre amb totes les especialitats i està dedicant-se en el seu 90% al coronavirus. "Això vol dir que tot està parat, i tot això s'haurà de recuperar. Serà una feina ingent", ha conclòs a RAC 1. Vergés ha opinat que aquesta passada setmana i la vinent seran les pitjors.En preguntar-li per un informe de Salut, que diu que només s'han detectat entre el 3 i el 4% dels casos, Vergés ha constatat que això pot ser positiu perquè llavors modifica les taxes de letalitat del virus. En tot cas, ha remarcat que el rellevant és que tothom que tingui símptomes s'aïlli. Això significaria que hi hauria uns 300.000 catalans amb el virus. "Tenim gent que la pròpia clínica del pacient indica que és evident que té coronavirus independentment de si té la prova feta o no", ha explicat.Sobre la decisió del govern espanyol de finalment aturar tota l'activitat productiva no essencial, Vergés ha remarcat que el Govern ja feia setmanes que ho demanava, perquè es volia avançar al que havia passat a Itàlia i a Madrid. "Per això a Catalunya la baixada d'activitat ha sigut important ja aquests dies, però calia fer-ho", ha dit.

