838 víctimes en 24 hores: el coronavirus continua batent registres de mortalitat a l'Estat

El coronavirus ja ha causat 6.528 morts a l'Estat, la qual cosa suposa un increment de 838 víctimes en les últimes 24 hores, segons les dades que ha fet públiques el ministeri de Sanitat aquest diumenge. Es tracta del tercer dia consecutiu en què es bat el rècord de mortalitat en un sol dia. En total, ja són 78.797 les persones que han estat infectades pel virus, que ha situat Espanya en una crisi sanitària sense precedents. Tot i el creixement del nombre de morts, l'augment dels contagis és lleugerament menor.Els pacients que requereixen atenció a les unitats de cures intensives (UCI) són ja 4.907, 332 més que el dia anterior. Els curats ja arriben als 14.709, 2.424 més que dissabte. El consell de ministres es reuneix avui per aprovar mesures de confinament més dures, ja anunciades ahir pel president Pedro Sánchez . Madrid continua sent l'epicentre dels contagis -22.677- i de les víctimes -3.082-.El coronavirus, en la jornada d'ahir, va seguir avançant i en menys de 24 hores va assolir un nou rècord de morts a l'Estat: 832 noves víctimes mortals que van disparar el total fins a 5.690 . Els malalts arreu del territori estatal es van situar en més de 72.000 persones. La xifra de morts va suposar -fins avui- la més elevada de defuncions en un sol dia registrada des de l'inici de la crisi, situació que ja es va donar divendres amb 769 morts. Sanitat xifra en 4.575 les persones ingressades a UCI, 410 més que el dia anterior. També es van donar d'alta 12.285 pacients, 2.928 més que divendres.A Catalunya, amb les últimes dades, es va produir un fre . Segons les xifres de dissabte al vespre, es van registrar 156 noves víctimes mortals, una xifra inferior a la de divendres (190) i també a la de dijous (208). El total és de 1.226. El nombre de nous casos positius també va seguir la mateixa dinàmica: 763 afectats en les últimes 24 hores, molt inferior als 1.323 registrats en l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 15.026, de les quals 1.391 persones estan greus. A més, d'aquest nombre total d'afectats arreu del país, 2.557 són professionals sanitaris.Pedro Sánchez va anunciar ahir l'enduriment de les mesures de confinament per fer . Així, tots els treballadors dels sectors no essencials s'hauran de quedar a casa les dues properes setmanes i ja no caldrà que vagin a treballar evitant així desplaçar-se. Només hauran de sortir per fer-ho els del sector primari, el comerç d'aliment, medicaments i altres bens essencials i els de la sanitat. S'aplicarà, ha dit en roda de premsa a la Moncloa, amb un permís retribuïble extraordinari entre el 30 de març a 9 d'abril. Els mitjans de comunicació també són, per ell, també un "servei essencial"."Aquests dies que no vagin a la feina els treballadors continuaran rebent el salari i recuperaran les hores de forma progressiva", ha afirmat. Per tant les empreses seguiran pagant els sous com un permís retribuït i les hores perdudes es recuperaran durant l'any en funció del que pactin treballadors i empresaris. És a dir, com a hores extres o vacances. A la pràctica és un confinament total durant una setmana laborable i els primers dies de la Setmana Santa (vuit dies laborables, per tant) en un intent de reduir l'impacte econòmic de la mesura.

