L'arquebisbe de Barcelona proposa dedicar 15 minuts diaris a trucar persones soles properes

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet una crida a estar "a prop de les persones més vulnerables, la gent gran" mentre duri l'estat d'alarma en motiu de la pandèmia de coronavirus. "Oferim-nos als nostres veïns més necessitats per anar a comprar allò que necessitin, per llençar la bossa d'escombraries o per treure a passejar el seu gos", exposa a la seva carta setmanal. El cardenal lamenta que el 2019 els bombers de Barcelona "van irrompre en 141 domicilis per rescatar ciutadans que havien mort, completament abandonats, a casa seva" i proposa dedicar 15 minuts diaris a trucar les persones soles més properes prenent "les precaucions necessàries exigides per les autoritats sanitàries"."Alguns avis, tot i que no viuen sols, se senten invisibles: no els deixen prendre decisions ni opinar. Se'ls arracona com els trastos vells que fan nosa", exposa a la carta. Afegeix que la soledat és "una gran epidèmia del segle XXI, s'estén silenciosament i ja afecta una gran part de la població occidental, especialment la gent gran"."Per què no dediquem quinze minuts diaris a trucar a aquelles persones soles que tenim més a prop: una veïna d'edat avançada que viu sola, una tia-àvia que veiem molt de tant en tant o, fins i tot, als nostres pares?", es proposa. "Escoltem les seves històries, regalem-los el nostre temps", rebla l'arquebisbe.

