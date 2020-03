​Air Nostrum deixa de volar temporalment per primer cop en 25 anys

L'aerolínia Air Nostrum, amb seu a València, ha deixat de volar temporalment amb motiu de la crisi del coronavirus, "un fet sense precedents en els més de 25 anys d'història" de la companyia. El seu últim vol "fins a nou avís" s'ha enlairat a les 19 hores d'aquest dissabte.Així ho ha comunicat als treballadors el president d'Air Nostrum, Carles Bartomeu, en una carta que ha enviat a la plantilla aquest dissabte a la tarda. A la missiva, Bartomeu destaca que "després de 2.313.604 vols i de 90.597.604 passatgers transportats", la companyia, que "ha funcionat de forma ininterrompuda 24 i 365 dies a l'any durant més de cinc lustres, deixarà de volar temporalment".El motiu són "les restriccions de mobilitat tant nacional com internacional i el tancament de fronteres ocasionades pel coronavirus".Bartomeu, a la seva carta, ha marcat com a "prioritàries" tres línies d'actuació: "Parar, en la mesura del possible, la sortida de tresoreria; generar tresoreria addicional i assegurar la tornada a l'activitat en les millors condicions possibles".Per altra banda, l'aerolínia ha enviat material que tenia al seu magatzem per als tres hospitals de campanya que la Generalitat està aixecant a València, Castelló i Alacant. En concret, s'han lliurat nou palets amb 3.000 mantes, 3.000 coixins i 15.000 fundes de coixins que s'utilitzen a bord dels avions, així com milers de terrines de llet, sobres de fruits secs i paquets de galetes, entre d'altres productes.

