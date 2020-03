Xavier Sala-i-Martín: «L'única solució és que el Banc Central Europeu imprimeixi diners i els regali als governs»

Als q m'heu seguit al @FAQSTV3 i em preguntei si imprimir diners no causarà inflació. La resposta és (1) és possible però preocupar-se de la inflació quan tenim un virus assassí q ha paralitzat l'economia mundial és com preocupar-se de si les cadires del titànic estan ordenades. — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) March 28, 2020

“Hi ha tres grans institucions que poden solucionar el problema: la Reserva Federal, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional. Les altres institucions no serveixen per a res perquè tenen pressupostos petits” @XSalaimartin #FAQSjobTV3 ▶️ https://t.co/pfmRyflqRh pic.twitter.com/eEp7P27VAf — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 28, 2020

“Soc una mica pessimista perquè el lideratge polític em sembla deficient. Dit això, soc molt optimista: la solució final vindrà de la ciència i crec que arribarà” @XSalaimartin #FAQSjobTV3 ▶️ https://t.co/pfmRyflqRh pic.twitter.com/f1y8vDRm67 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 28, 2020

“Hem de donar incentius econòmics perquè la gent es quedi a casa: el govern ha de garantir els salaris i mantenir vives les empreses amb ajudes financeres o perdonar impostos” @XSalaimartin #FAQSjobTV3 ▶️ https://t.co/pfmRyflqRh pic.twitter.com/nzpfJuaxOa — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 28, 2020

“No seria més eficient que no t’obliguessin a pagar els impostos? Sembla que ho estiguin fent tot perquè la banca guanyi diners” @XSalaimartin #FAQSjobTV3 ▶️ https://t.co/pfmRyflqRh pic.twitter.com/O2NbWUHQRI — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 28, 2020

El catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala-i-Martín, diu que només hi ha tres institucions que poden combatre les conseqüències econòmiques que tindrà el coronavirus a nivell global. “Hi ha tres grans institucions que poden solucionar el problema: la Reserva Federal, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional. Les altres institucions no serveixen per a res perquè tenen pressupostos petits”, ha assegurat amb contundència en una entrevista al FAQS de TV3. I com s’ha de fer? D’una manera senzilla: imprimint diners, diu el catedràtic. "L'única solució és que el Banc Central Europeu imprimeixi diners i els regali als governs", defensa.Les declaracions poden inquietar perquè això suposaria activar la inflació. En tot cas, Sala-i-Martin considera que aquest és un problema secundari, tal com ha contestat posteriorment a les xarxes socials: “Preocupar-se de la inflació quan tenim un virus assassí que ha paralitzat l'economia mundial és com preocupar-se de si les cadires del titànic estan ordenades”.La decisió d’Europa té una abast mundial i el que fem afectarà molts altres països de fora el vell continent: “Països com Colòmbia, República Dominicana, Xile, països d’Àfrica no tenen una institució creïble que pugui imprimir diners. Els europeus haurien d’ajudar també a la resta del món”, apunta. “Europa passarà a la història com una institució infame. Si no serveix per solucionar aquests problemes que algú m’expliqui per què collons serveix”, alerta el catedràtic, que també defensa en certa manera les mesures que considera insuficients del govern espanyol “Sánchez no està prenent les mesures dràstiques perquè no té calers”.Tot i aquestes prediccions, el catedràtic ha acabat l’entrevista de manera positiva. “Soc una mica pessimista perquè el lideratge polític em sembla deficient. Dit això, soc molt optimista: la solució final vindrà de la ciència i crec que arribarà aviat”.

