La Intersindical-CSC titlla de «fake news» la prohibició d'acomiadaments que afirma Sánchez

Llegit el BOE, els acomiadaments aprofitant la crisi no es consideren justificats, és a dir no són objectius. Dit això res impedeix la via dels improcedents, en definitiva encarim el fet, no el prohibim. Fins lo monyo dels titulars enganyosos. A Itàlia els han declarat nuls p.ex — Carles Sastre (@Carles_Sastre) March 28, 2020

La Intersindical-CSC ha emès aquest dissabte un comunicat titllant de "fake news" l'anunci del govern espanyol de "prohibir" els acomiadaments mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. El sindicat independentista afirma que Sánchez cau "en la fake news contínua, primer amb la falsa injecció econòmica de 200.000 milions o la irreal garantia del dret a l'habitatge i ara amb l'anunci trampa de la prohibició dels acomiadaments durant l'estat d'alarma".Recorden que la simple lectura del decret "deixa clar que no s'impedeixen en cap cas, sinó que les causes relatives a la crisi del coronavirus no serviran per considerar l'acomiadament com a objectiu i, per tant, es podrà aplicar com a improcedent, indemnitzant amb 33 dies per any treballar en lloc de 20". Afegeixen que es podrà fer així "o senzillament al·legant altres raons per a aplicar un acomiadament objectiu". L'acomiadament, per tant, s'encariria però no prohibiria.La Intersindical-CSC reclama, a més d'aturar tota l'activitat productiva excepte els serveis essencials, prohibir "veritablement" els acomiadaments i garantir el 100% d'ingressos a les persones treballadores i autònomes; impulsar un "fons extraordinari d'estímul" de més 20.000 milions reals a partir d'impostos a les grans empreses i fortunes; o "eximir del pagament" les hipoteques, lloguers i serveis bàsics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor