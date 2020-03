Irene Montero torna a donar positiu per coronavirus. El resultat de la prova significa que la ministra d'Igualtat no ha superat el virus, tot i haver estat en quarantena. El govern espanyol assegura, però, que es troba "bé" i que Montero seguirà treballant des de casa almenys una setmana més. No podrà rebre l'alta definitiva fins que no doni negatiu. La ministra va anunciar que tenia Covid-19 el 12 de març.La número dos d'Unides Podem no va participar en l'últim consell de ministres extraordinari precisament perquè estava pendent dels resultats d'aquesta prova de coronavirus. El dia anterior, Montero havia reaparegut en una entrevista per assegurar que es trobava "molt bé" després de les dues setmanes d'aïllament domiciliari.

