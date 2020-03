Torra reivindica com a propi el confinament total de Sánchez

El president de la Generalitat @QuimTorraiPla fa una declaració institucional des de la Casa dels Canonges https://t.co/ytG9xZ1RIV — Govern. Generalitat (@govern) March 28, 2020

Satisfets perquè per fi el president @sanchezcastejon adopta les mesures que li reclamàvem des del @govern a partir de les recomacions dels experts. https://t.co/yb25fouunx — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 28, 2020

Després de cridar-ho als quatre vents, i tres setmanes tard!



Cal seguir cridant, però, pq amb el confinament no n’hi ha prou:

- calen testos (vàlids) massius per seguir la traçabilitat del possible contagi

- i una renda mínima durant i dpr d’aquesta crisi humanitària#Covid_19 https://t.co/2YqfXeI26J — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) March 28, 2020

El confinament total que anuncia @sanchezcastejon és el que tocava fer, i per tant cal donar-li suport encara que arribi molt tard. Però no entenc l'excusa que posa per explicar la demora de dues setmanes: estava esperant la Setmana Santa. No em sembla un criteri científic. — Carles Puigdemont (@KRLS) March 28, 2020

Un confinament total que du segell català. És la idea que, en un missatge institucional des de les Cases dels Canonges, on encara està aïllat, ha volgut transmetre el president Quim Torra després de l'anunci de Pedro Sánchez. "Vull agrair que hagi escoltat totalment les demandes de Catalunya i aquesta lluita per l'esperança i per la vida", ha dit.Torra ha dit que la suspensió d'anar a la feina en activitats no essencials que diumenge aprovarà el consell de ministres és "una bona noticia, que celebro" i ha afirmat que el seu govern es deu "al benestar de la gent" i per això entenia que era "necessària" la mesura.En el terreny més polític, i fent notar la pugna amb l'executiu espanyol dels darrers dies, ha recordat que si ara es decreta confinament total és "perquè fins ara no existia". I ha avisat que la reivindicació no es quedarà al calaix: "Ara estem a l'espera de mesures econòmiques i socials, no pot haver-hi límits al suport als treballadors i a les empreses", ha afirmat. Diumenge hi ha conferència de presidents autonòmics amb Sánchez.Torra ha afirmat que Catalunya és "un país fet contra corrent i contra pronòstic" i ara es demostrarà "com som de nou" quedant-se a casa.A banda de Torra també s'han felicitat de la decisió de Sánchez els dirigents d'ERC Pere Aragonès, vicepresident del Govern, i la secretària general del partit, Marta Rovira. En la mateixa línia s'ha expressat l'expresident Carles Puigdemont, també des de l'exili.

