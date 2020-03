Què és i què no servei essencial segons el govern espanyol? Qui ha d'anar a treballar i qui no?

Els treballadors dels serveis que no siguin essencials deixaran d'anar a la feina a partir d'aquest dilluns. Així ho ha anunciat aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez . La nova mesura, que endureix el confinament inicial decretat en el marc de l'estat d'alarma, es concretarà i aprovarà en un consell de ministres extraordinari aquest diumenge.Serà en aquest document on constaran exactament què es considera i què no servei essencial i, per tant, qui haurà d'anar a treballar i qui no quan acabi el cap de setmana. Sánchez ha donat a entendre que les empreses que ja estan fent teletreball, i que per tant no necessiten desplaçar els seus treballadors, ho podran seguir fent. La mesura busca, bàsicament, reduir encara més la circulació.No obstant això, la Cadena Ser va avançar ahir l'esborrany del govern espanyol sobre, precisament, l'anunci d'avui. En el text, recollit per l'emissora de ràdio, consten com a essencials aquests tres sectors:Cultius, pesca, ramaderia, agricultura i altres branques del sector primari.Producció tèxtil i roba de feina, orientada a la protecció dels sanitaris.Fabricació i venda de productes farmacèutics i subministrament mèdic i terapèutic.En la seva compareixença d'aquesta tarda, Sánchez, a més, ha afegit en aquesta llista els mitjans de comunicació i, evidentment, el personal sanitari i de serveis de seguretat. Queda, doncs, algun interrogant pel que fa a sectors com, per exemple, les assessories fiscals o els transports.Pel que fa als sous entre el 30 de març i el 9 d'abril (s'ha esperat a la Setmana Santa per reduir l'impacte econòmic) els treballadors afectats tindran un permís retribuït per part de la seva empresa. Els dies que no treballin els hauran de tornar fent hores al llarg de l'any o amb vacances.

