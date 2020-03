SOS de Sánchez a la UE: demana un «pla Marshall»

La pitjor pandèmia des de 1918. Especialment cruenta amb Europa. I el principal repte que haurà d'afrontar una Unió Europea de 27 estats però més afeblida que mai. I davant aquesta situació Pedro Sánchez demana a les institucions comunitàries i als estats socis que treguin forces de flaquesa per allunyar el fantasma de la recessió. La seva solució: un nou pla Marshall.Aquell pla, finançat pels Estats Units després de la segona guerra mundial per reconstruir el Europa Occidental, i més en concret els països que anys després fundarien la Comunitat del Carbó i l'Acer el 1952 i que acabaria evolucionant fins l'actual UE, sempre s'ha assenyalat com a font de prosperitat. Va començar el 1947 i deu el seu nom a qui fou secretari d'Estat dels EUA, George Marshall.El president espanyol ha demanat solidaritat i, en la roda de premsa de la Moncloa en la que ha anunciat el confinament total les dues properes setmanes, ha afirmat que la UE "ha d'estar a l'alçada i no pot defraudar els seus ciutadans" i que aquest cop "no pot fallar". Sánchez es referia així a les tensions entre els socis comunitaris.França, Itàlia i Espanya demanen que es relaxin les normes d'estabilitat pressupostària, que es compri deute públic i s'emetin coronabons per garantir liquiditat. Unes mesures expansives que topen amb el govern conservador d'Alemanya, que marca la pauta econòmica, i el liberal d'Holanda, països que estan menys afectats per la pandèmia."Els espanyols som europeistes però necessitem proves de la implicació. Cal contundència i solidaritat", ha afirmat. Ha admès, en relació al pols entre estats, que Europa és "lenta" però ha afirmat que també és "segura" perquè és "el sistema transnacional més sòlid i robust del món" i "si vol, pot".Pel president espanyol la UE ha de donar "resposta econòmica i social unida" i ha de posar en peu "una economia de guerra que promogui primer la resistència i després la recuperació". Això vol dir "sufragar" l'endeutament públic i "un nou Pla Marshall".

