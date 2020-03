VÍDEO Puigdemont s'adreça als sanitaris: «Si tenim esperança, us la devem a vosaltres»

Carles Puigdemont ha enviat un missatge en vídeo per a totes les persones del país que treballen en el camp de la salut. El discurs, que dura prop de tres minuts, ha estat compartit a Twitter per la Intersindical de la Vall d'Hebrón, qui s'ha encarregat de contactar amb l'eurodiputat.El missatge, gravat des de Bèlgica, on Puigdemont duu més de dues setmanes confinat, va adreçat al personal de tots els centres mèdics del país. Agraeix la tasca al col·lectiu per "donar tot i més per assegurar la seguretat" de la ciutadania i fa palesa la seva admiració pels professionals de la salut tot afirmant que "si tenim esperança, us la devem a vosaltres". A més, assegura que "no estan sols" i emplaça la ciutadania a reconèixer cada dia l'esforç del col·lectiu.

