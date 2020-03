Confinament total: els treballadors de sectors no essencials deixaran d'anar a la feina

Pedro Sánchez ha endurit les mesures de confinament per fer front al coronavirus. Així, tots els treballadors dels sectors no essencials, s'hauran de quedar a casa les dues properes setmanes i no caldrà que vagin a treballar.Només hauran de sortir per fer-ho els del sector primari, el comerç d'aliment, medicaments i altres bens essencials i els de la sanitat. S'aplicarà, ha dit en roda de premsa a la Moncloa, amb un permís retribuïble extraordinari entre el 30 de març a 9 d'abril."Aquests dies els treballadors continuaran rebent el salari i recuperaran les hores de forma paulatina", ha afirmat. Per tant les empreses seguiran pagant els sous i les hores perdudes es recuperaran durant l'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor