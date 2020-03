Quan les urnes poden salvar vides

📣 #bonesnotícies! L’@hbellvitge, l’@htrueta i l'#hvcinta @icsebre ja tenen les primeres Aerosol Box. Són unes urnes de metacrilat per augmentar la seguretat en intubar pacients amb COVID-19 🦠 #coronavirus

Suposen una protecció addicional per al personal sanitari 👩⚕ pic.twitter.com/3SXDCxLsfz — ICS. Generalitat (@icscat) March 28, 2020

La Cambra de Comerç de Barcelona juntament amb les empreses catalanes Spheric Laser, Framun Techno, Nudec i 3A Composites ha començat a produir i entregar urnes de metacrilat per augmentar la seguretat en intubar pacients amb coronavirus. Les primeres unitats ja han arribat a l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospital Josep Trueta de Girona i a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Aquest dispositiu, anomenat Aerosol Box, el va idear el metge taiwanès Lai Hsien-yung i suposa una protecció addicional pel personal sanitari en el procés d’intubació de pacients greus. El producte té una llicència Creative Commons per tal que altres empreses i entitats també en puguin produir i contribuir a frenar la Covid-19. Es pot descarregar per Internet i és gratuït sempre que s'utilitzi amb finalitats no comercials.

