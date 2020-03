El missatge de suport de Pep Guardiola a les investigacions d'Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet

Qualsevol aportació és important per lluitar contra la Covid-19.

Entra a https://t.co/dfVC1wSu7P i fes el teu donatiu per a l'assaig clínic que lideren el Dr. Bonaventura Clotet i l'investigador Oriol Mitjà.

Ànims a tots i, sobretot, quedeu-vos a casa.#joemcorono pic.twitter.com/8xnNnqiYs3 — PepTeam (@PepTeam) March 28, 2020

Pep Guardiola ha fet una crida a col·laborar amb un donatiu a la campanya #joemcorono per impulsar l'assaig clínic que lideren l'epidemiòleg Oriol Mitjà i el doctor Bonaventura Clotet sobre el coronavirus. El tècnic català, que ha donat un milió d'euros per combatre la pandèmia , remarca en una publicació a Twitter que "qualsevol aportació és important" per lluitar contra el Covid-19.Guardiola, que acompanya la publicació amb una foto seva, transmet ànims "a tots" i demana, "sobretot", que tothom es quedi a casa.

