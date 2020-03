Creen un test capaç de detectar el coronavirus en només cinc minuts

La plataforma es pot utilitzar fora dels hospitals Foto: Abbott

Els laboratoris nord-americans Abbot han anunciat la creació d'uns tests que són capaços de detectar el coronavirus en només cinc minuts. Unes proves que arriben just després que els Estats Units hagi superat els 100.000 contagis i s'hagi convertit en el país del món amb més infectats. De fet la companyia ha explicat que ja ha accelerat el ritme de fabricació amb l'objectiu d'arribar a produir uns 50.000 tests per dia.Més enllà de la rapidesa l'hora de detectar la infecció, les proves també es caracteritzen pel fet de realitzar-se en unes plataformes portàtils que funcionen amb tecnologia molecular. Fet que, segons argumenta l'empresa, permetia realitzar els tests en altres llocs més enllà dels tradicionals punts d'atenció sanitària i hospitals.L'empresa explica que ja estan treballant amb el govern nord-america per repartir les màquines en aquelles zones on puguin tenir un major impacte.

