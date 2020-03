Travessa la frontera des d'Andorra per pista forestal per anar a veure la parella a Barcelona

Denunciem un home a l’Alt Urgell que havia accedit amb un tot terreny a Catalunya des d’Andorra per pistes forestals i que pretenia anar a veure la seva parella a Barcelona #coronavirus #quedatacasa pic.twitter.com/PlE6my6mYL — Mossos (@mossos) March 28, 2020

Els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir divendres el conductor d'un tot terreny que s'havia saltat el confinament i havia accedit a Catalunya des d'Andorra a través de pistes forestals. L'home va ser enxampat en un control a l'Alt Urgell i pretenia anar a veure la seva parella a Barcelona.En paral·lel, la policia catalana també ha informat de la denúncia per quart dia consecutiu contra un home de Lleida ciutat per incomplir el confinament. L'individu, de mitjana edat, estava consumint ahir divendres al migdia una beguda alcohòlica al carrer i, en aquesta ocasió, també va acabar detingut per enfrontar-se als agents.

