UGT denuncia que s'han repartit mascaretes caducades als treballadors de les presons catalanes

UGT de Catalunya ha denunciat a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia de la Generalitat davant la Inspecció de Treball després que aquesta hagi repartit 50.000 mascaretes caducades als treballadors dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.El sindicat considera que suposa una infracció del Codi Penal per posar en risc la salut dels empleats, de manera que estudia possibles actuacions penals a més de la denúncia ja presentada per infracció molt greu de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ha explicat en un comunicat aquest dissabte.UGT recorda que a Brians 1 i Brians 2 hi ha mòduls confinats per casos de coronavirus i que també ho està la presó de Wad-Ras a Barcelona, ​​i critica que la mateixa administració admet que les mascaretes caducades no es podran fer servir amb interns malalts. Fet que a ulls del sindicat, "evidència de nou el nul respecte" que hi ha pels professionals penitenciaris.La Secretaria va anunciar divendres la distribució de 50.000 mascaretes FFP2 caducades en totes les presons, i la notificació que explica el procediment, detalla que "en la mesura del possible, quan el funcionari hagi d'entrar en una cel·la on hi ha un intern malalt o sospitós, hauria de fer servir una màscara FFP2 d'un sol ús, no caducada".Dijous, el sindicat Csif també va denunciar a la Secretaria davant la Inspecció de Treball perquè considera insuficients les mesures de protecció a les presons, posant l'accent en la manca d'equips de protecció individual -abans de saber-se que es repartirien les mascaretes caducades- i en la manca de desinfecció de les instal·lacions.Per la seva banda, la Conselleria va anunciar divendres a la desinfecció del Centre Obert de Barcelona després de cinc positius, dos interns i tres empleats, de manera que el total de reclusos amb coronavirus a Catalunya fins ara han estat vuit, i dos d'ells ja han rebut l'alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor