El museu a casa: una llista de les galeries i col·leccions que es poden visitar online

El confinament va per llarg, i una de les conseqüències d'això ha estat la cancel·lació i suspensió de molts d'actes culturals. Ara bé, pel que fa a la literatura o la música no és gaire difícil seguir-ne gaudint des de casa, en especial ara que s'han posat de moda els concerts en streaming. Però hi ha altres activitats, com ara les visites a museus que, malauradament, són més difícils de recrear.



És per això que a NacióDigital hem fet un recull d'un seguit de galeries i exposicions que es poden visitar des de casa. Ja que malauradament aquest any no podrem gaudir de la Nit dels Museus fins a la tardor (s'ha ajornat fins al 14 de novembre) almenys podrem visitar llocs emblemàtics com ara una recreació 3D amb tot luxe de detalls de la Capella Sixtina o bé els passadissos del Lourve.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor