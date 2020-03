#Consellera @albaverges: “Estem posant en marxa un Hospital temporal Fira Salut per acollir pacients que tenen #COVID19. En un espai que podrà arribar fins a 2000 llits amb els materials i un equip assistencial adhoc” #Coronavirus pic.twitter.com/llTYtYqSIG — Govern. Generalitat (@govern) March 28, 2020

La Fira de Barcelona acollirà un gran hospital de campanya a partir de la setmana que ve. L'espai, anomenat Hospital Fira Salut, arrencarà la seva activitat amb una primera fase amb 300 llits. Està previst que aquesta xifra pugui augmentar fins als 2.000 i, si cal, fins i tot anar a més. Així ho ha explicat aquest dissabte al migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, que ho ha emmarcat en el pla del Govern per descongestionar els hospitals.El triatge de pacients es farà als hospitals o CAPs, que seran els encarregats de decidir si van derivats a la xarxa de centres sanitaris o a l'hospital temporal.Pel que fa als professionals, en concret, seran 15 d'especialitats hospitalàries, 120 especialistes d'atenció primària, 120 infermeres, 240 auxiliars i 120 zeladors. Tots ells repartits en cinc torns. L'hospital de Fira Barcelona funcionarà les 24 hores del dia i fins que sigui necessari.La Fira de Barcelona, concretament el pavelló 7, ja acull des de mitjans d'aquesta setmana un equipament amb amb 225 llits per a homes sense llar de la ciutat El coronavirus s'està acarnissant amb les residències d'avis de Catalunya. Per combatre-ho, entre aquest cap de setmana i principis de la vinent, es reubicaran en hotels més de 160 persones que viuen a residències de gent gran i que presenten símptomes del Covid-19. L'objectiu del Govern és aïllar els possibles positius per tal d'evitar que esclatin més brots en els centres de major risc.

