El País Valencià registra 502 nous casos i 36 morts per coronavirus en les últimes 24 hores

El País Valencià ha registrat 502 nous positius per coronavirus i 36 defuncions més en les darreres 24 hores, el qual representa un màxim quant a morts en un dia. En total, els positius en la regió s'eleven a 4.034 (703 són sanitaris) i hi han mort 234 persones -61 d'elles en residències de gent gran-, 109 de les quals a València, 104 a la d'Alacant i 21 a la de Castelló.Aquestes dades han sigut detallades per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la compareixença diària per informar de la situació del coronavirus al País Valencià. Dels 502 nous contagis registrats en les últimes hores, 37 s'han detectat a Castelló, 229 a Alacant i 236 a València. La xifra suposa el segon augment diari més alt, després del dijous 26 de març, en què va haver-hi 584 nous contagiats.Així doncs, del total de 4.034 casos registrats aquest dissabte, 449 corresponen a la província de Castelló, 1.322 a la d'Alacant i 2.263 a la de València. A la comunitat, 1.694 persones es troben ingressades, 282 de les quals a la Unitat de Cures Intensives. En les últimes 24 hores, 19 persones han rebut l'alta, pel que 92 pacients ja han superat la pandèmia.A més, després de l'última actualització de casos, es constata que a les residències de gent gran hi ha 383 casos d'infectats: 292 dels quals corresponen a residents –ja n'han mort 61- i 91 treballadors contagiats. En aquesta direcció i segons les dades donades per Barceló, el 85% dels morts per coronavirus al País Valencià tenien més de 70 anys.

