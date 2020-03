El Govern injecta 60 milions d'euros a les administracions locals per combatre el coronavirus

▶ #Portaveu @meritxellbudo: És per això que com a Consellera de Presidència he donat l’ordre per a un avançament del 50% del Fons de Cooperació Local de Catalunya, amb l’objectiu reforçar la liquiditat pressupostària de les administracions locals” #COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/TegfZyYrUZ — Govern. Generalitat (@govern) March 28, 2020

El Govern reforça el finançament de les administracions locals per fer front a la pandèmia del coronavirus. En concret, tal com ha anunciat aquest dissabte la portaveu i consellera de Presidència, Meritxell Budó, es tracta d'una injecció de 61 milions d'euros, provinent del Fons de Cooperació Local de Catalunya. L'executiu espera haver pogut completar totes les transferències al llarg de l'abril.Budó destaca que el Govern té molt clar que per donar "una resposta eficaç" a la crisi sanitària generada per la Covid-19 és vital "enfortir" les administracions locals, que són "la primera referència de tots els ciutadans".El coronavirus s'està acarnissant amb les residències d'avis de Catalunya. Per combatre-ho, entre aquest cap de setmana i principis de la vinent, es reubicaran en hotels més de 160 persones que viuen a residències de gent gran i que presenten símptomes del Covid-19. L'objectiu del Govern és aïllar els possibles positius per tal d'evitar que esclatin més brots en els centres de major risc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor