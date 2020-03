Igualada preveu «la llum al final del túnel» la setmana vinent

Igualada pronostica la "llum al final del túnel" per la setmana vinent malgrat que les xifres actuals del coronavirus a la Conca d'Òdena continuen sent altes. L'alcalde del municipi, Marc Castells, ha reconegut que les casos seguiran en aquesta línia, però que a passat principis d'abril començarà a haver canvis en la tendència.Castells ha recordat que la zona segueix en un moment molt complicat, i ha afegit que la propera setmana probablement es viurà "el punt de tensió més gran". Per això, ha dit, es necessitarà, "més que mai", rebre tot el material necessari per a l'hospital, les residències i els Centres d'Atenció Primària.També ha explicat que segueixen esperant que arribin els test ràpids de coronavirus. La idea és que, un cop els tinguin, primer es facin als sanitaris, residències d'ancians i cossos d'emergències, i finalment "en els ciutadans"."Segurament en aquests moments tenim persones a la Conca d'Òdena que, de manera inconscient, no presenten cap símptoma d'aquest virus però en són portadors i poden passar-ho a altres persones", i ha assegurat que no valen excuses.Als veïns de la zona afectada, ha demanat que no es relaxin, que extremin les precaucions i la higiene, i que no trenquin l'aïllament social: "Ara cal que tots complim".Ha celebrat que el Govern central hagi prohibit els acomiadaments durant l'estat d'alarma pel coronavirus, però ha demanat que aquesta protecció s'apliqui de forma "excepcional" a partir del 13 de març per la Conca d'Òdena, quan es va engegar el confinament del territori.Aquest dissabte han arribat 90 llits provinents d'hotels de Barcelona que serviran per atendre pacients lleus. També s'està adequant la zona dels vestuaris per tal de fer-hi les dutxes i es desinfectarà tot l'equipament que, en un principi, tindrà capacitat per a unes 90 persones ampliable fins a 150. La previsió és que l'equipament estigui llest a partir de dilluns.

