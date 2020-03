Aragó demanarà a Sánchez que les criatures puguin sortir al carrer durant l'estat d'alarma

Aragó demanarà al govern espanyol que permeti als nens i nenes sortir al carrer mentre duri l'estat d'alarma per tal de "cuidar" la infància de les criatures. Aquesta proposta ha estat anunciada per part del president socialista de la comunitat, Javier Lambán i que segons recull El Heraldo serà comunicada al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, durant la vídeoconferència d'aquest dissabte.El líder aragonès ja havia fet pública la seva intenció durant una entreivista a la televisió aragonesa, i que tal com explica el pròpi Lambán, és una mesura que ja s'està posant en pràctica en altres països europeus.A Aragó els casos per coronavirus a hores d'ara ja arriben als 1592, amb un total de 58 defuncions i vuit altes.

