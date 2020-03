El govern espanyol assegura que l'expansió del coronavirus s'està «estabilitzant»

El govern espanyol segueix aferrat a l'optimisme sobre el control de la pandèmia del coronavirus. Malgrat que el número de morts segueix creixent , l'epidemiòleg i director d'emergències Fernando Simón s'ha mostrat convençut que la pandèmia "s'està estabilitzant". De fet, segons ell, en algunes zones del país "ja s'ha superat el pic" i ara els contagis baixaran.Simón ha explicat, però, que encara no s'ha resolt com fer front a la "saturació de les unitats de cures intensives" als hospitals, que es preveu per la setmana que ve. Ha explicat que la transmissió ha anat més ràpid que la posada a punt de noves UCIs pels malalts més afectats i que encara que ara es freni l'allau a les unitats pels més greus serà aquesta setmana.Pel que fa a la superació "del pic" Simón no ha volgut explicar si Madrid o Catalunya es troben entre les zones en millora perquè, segons ha dit, les dades que tenen són encara "preliminars".El govern espanyol ha explicat que divendres va tancar a la Xina operacions per més de 600 milions d'euros en material sanitari per a pacients i personal sanitari. En relació als 640.000 tests defectuosos Simón i la resta de directius de la sanitat espanyola que han comparegut hi han passat de puntetes i sí que han reiterat que s'ajudarà les empreses espanyoles a produir material sanitari.De fet, han fet vots perquè el material "ja no sigui notícia" perquè l'abastiment hagi estat suficient. El govern espanyol ha noliejat un avió militar a la Xina que, entre d'altre material, portarà tests de coronavirus.El comitè mèdic del govern espanyol ha explicat que han autoritzat diverses proves clíniques per avançar en la recerca d'una vacuna i el control de la infecció. També es treballa, amb les comunitats i altres països, per establir quins són els medicaments més eficaços en cada fase de la Covid-19.Després de les intervencions del comitè mèdic a la Moncloa han intervingut els responsables de seguretat i de transports. I, de nou, el cap de l'estat major, el general Villarroya, i el general de brigada de la Guàrdia Civil no han desaprofitat l'ocasió per deixar la seva petjada."Estem sempre al servei d'Espanya, però això és cosa de tots. Tots junts, vencerem", ha dit Villarroya. Al seu torn, el general de brigada de la Guàrdia Civil ha dit que aquests dies els agents s'han convertit en "àngels de la guarda" de les persones grans i més necessitades a l'hora d'assistir-les.

