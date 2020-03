Foment es revolta contra la prohibició dels acomiadaments procedents

La decisió del govern espanyol de prohibir els acomiadaments amb causa objectiva mentre duri la crisi del coronavirus no ha agradat a les patronals, que han acusat a l'executiu d'atemptar "contra la llibertat d'empresa". A través d'un comunicat, Foment del Treball ha demanat a l'Administració que "corregeixi" el decret mitjançant el qual s'impedeix escometre acomiadaments per part de les empreses ja que les pot acabar abocant "al concurs de creditors i la seva liquidació".El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat la decisió de "precipitada, gravíssima, unilateral i injustificada", un fet que des de la patronal no es "tolerarà". Sota el seu punt de vista les mesures previstes en el decret suposen una intromissió de l'Administració dins de les facultats de les empreses i impedeixen que puguin "sobreposar-se a les dificultats sobrevingudes amb que s'han trobat".La decisió de revisar tots els ERTOs als que es realitzin durant aquests mesos també ha estat durament criticada des de Foment ja que genera "inseguretat jurídica" dins del món empresarial i suposa una invasió de les "competències" que, segons la patronal, no pertoquen a l'Administració sinó als tribunals.Des de Foment anuncien que amb aquestes polítiques el govern Sánchez ha eludit "un cop més" les organitzacions empresarials a l'hora de prendre mesures que els afecten. I és per això que demanen "majors instruments de flexibilitat" per gestionar les relacions laborals amb els seus treballadors, entre les quals hi hauria la realització d'acomiadaments. A més, ja han anunciat que treballaran a través de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials per "corregir" aquesta situació.

