FOTO Ell amb guants, ella sense: la imatge de Felip VI i una infermera que indigna la xarxa

El Rey Felipe VI visita IFEMA trajeado con mascarilla y guantes a dar un discurso escrito en un papel.



¿DE VERDAD HACE FALTA?



APORTA O APARTA pic.twitter.com/64aPdy1lkr — javitt •● (@javittCM) March 26, 2020

Con guantes y mascarilla, Felipe VI ha visitado el hospital de emergencia de Ifema de Madrid @feriademadrid @MADRID para conocer el montaje del centro en tiempo récord. No ha visitado la zona de los pacientes, informa @EFEnoticias_ES pic.twitter.com/rxNgiJJQX1 — Carlos Pérez Gil (@perezgilcarlos) March 26, 2020

Aquest dijous el rei Felip VI va reprendre la seva agenda oficial, aturada dues setmanes per l'estat d'alarma pel coronavirus i l'escàndol de corrupció del seu pare . En aquesta ocasió, el monarca va visitar la Fira de Madrid (IFEMA), on s'hi ha improvisat un hospital de campanya per a 5.500 pacients.Tal com avançava El Mundo i com constaten les fotos del moment, Felip de Borbó, protegit amb mascareta i guants, va visitar l'espai, del que va afirmar que es tracta d'un lloc "d'esperança". Així i tot, les xarxes s'han fet ressò d'un dels detalls de la visita: molts dels sanitaris a l'hospital provisional van rebre al monarca sense guants i per tant, menys protegits que ell.Una publicació de @coronacovirus a Twitter on s'ha compartit la imatge ja acumula més de 13.000 retuits i més de 30.000 likes. A més, en els centenars de comentaris que presenta, així com en altres publicacions, els usuaris critiquen l'escena tot indicant que la sanitària necessitaria els guants "més que el rei" i titllen el moment de "vergonya". Algun usuari, fins i tot, recriminava que Felip VI subjectés la mascareta amb els guants.Altres es pregunten si les mesures adoptades pel monarca "feien falta", ja que segons informa l'agència EFE no va visitar la zona de pacients. Altres qualifiquen la publicació de "demagògia" o afirmen que avui en dia "qualsevol persona" té a l'abast uns guants d'aquestes característiques.

