El famós youtuber Auronplay dona 7.000 mascaretes al Departament de Salut

La crisi sanitària derivada del coronavirus ha fet treure el costat més solidari a les persones. Cada cop són més les persones, empreses i entitats que donen material i efectuen donacions econòmiques als hospitals i al Departament de Salut, que ho reparteix entre els centres mèdics que ho necessiten.Ara s'ha conegut que el famós youtuber català Raul Álvarez, més conegut amb el nom d'Auronplay, també ha volgut formar part de l'onada solidària i ha efectuat una donació de 7.000 mascaretes a Salut. El gest l'ha anunciat l'Institut Català de Salut (ICS) a través de xarxes socials en una publicació en què s'ha donat les gràcies al youtuber, un dels influenciadors més reconeguts en l'àmbit estatal i mundial.Segons expliquen des de l'ICS, Álvarez es va posar en contacte amb la institució sanitària a través del següent missatge: "Hola, he comprat uns quants milers de mascaretes i m'agradaria donar-les perquè les repartiu com cregueu convenient". A partir d'aquí, segons la mateixa font, l'equip de transport va recollir el material i va distribuir-los per diferents Centres d'Atenció Primària (CAP)que en requerien.

