VÍDEO Així lluita aquesta infermera contra la solitud d'un pacient aïllat pel coronaviurs

Les complicacions per respirar no són les úniques dificultats amb les que han de lidiar els ingressats per coronavirus: la solitud i l'aïllament dels seus éssers més estimats també és un dels altres grans reptes que han de superar. És per això que aquesta infermera de l'Hospital del Mar ajuda a combatre aquesta situació mitjançant vídeotrucades.En un vídeo difós des del Departament de Salut, es pot veure com la dona truca als fills d'un pacient gran perquè així es puguin veure i comunicar. Una altra de les cares de la gran tasca que està fent el personal sanitari aquests dies: