MAPA Quants casos de coronavirus té el teu municipi o districte?

La Generalitat ha posat al servei de la ciutadania un mapa interactiu que presenta la situació quant a coronavirus de totes les àrees sanitàries de Catalunya . En algunes d'aquestes, però, hi pot haver algun retard a l'hora de reflectir al mapa ofert per la Generalitat l'evolució de casos.El mapa mostra els casos totals de Covid-19 i també la taxa de malalts diagnosticats per cada 100.000 habitants. En aquesta línia, les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Barcelonès Nord són actualment els punts negres de la pandèmia a Catalunya. Per altra banda,el Pirineu gironí i les Terres de l'Ebre, són les zones menys afectades.El mapa, a través d'un ventall cromàtic, revela la situació del coronavirus arreu de les àrees bàsiques de salut (ABS) del territori català. De les dades del mapa en ressalten les dades referents a l'Anoia, una de les comarques de Catalunya més colpejades pel Covid-19. Allà, les seves sis ABS presenten més de 500 casos per cada 100.000 habitants, i en el cas de Santa Margarida de Montbui la xifra s'enfila fins a fregar els 1.000, o el que és el mateix, un de cada 100 veïns pateix coronavirus.Inequívocament, la zona amb més casos és la ciutat de Barcelona i les seves rodalies, on hi destaquen l'ABS 3 de Viladecans (708,8 casos per cada 100.000 habitants) l'ABS 2 del Prat de Llobregat -amb 604-, l'ABS nord de Sabadell -544,4 casos- i l'ABS 12 de Badalona -587,3 casos-. També presenten una taxa elevada Mollet, Sant Quirze del Vallès i altres barris de Barcelona. Fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, hi destaquen els focus de Vic, la Pobla de Segur i la Vall d'Aran.A Catalunya, el territori està dividit en set regions sanitàries , que a la vegada s'ordenen en sectors sanitaris, els quals agrupen les àrees bàsiques de salut (ABS); formades per barris o districtes a les àrees urbanes o per un o més municipis en l'àmbit rural. Per exemple, la regió sanitària de la Catalunya Central es divideix en tres sectors sanitaris: Osona -dividit en 11 ABS- , Anoia i Solsonès-Bages-Berguedà. Consulta aquí la divisió territorial de Catalunya en matèria de Salut.

