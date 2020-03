Els Mossos immobilitzen més de 1.600 litres d'un fals gel desinfectant contra el coronavirus

Els Mossos d'Esquadra van immobilitzar el passat dimarts 24 de març un total de 1.681 litres d'un producte de neteja que s'estava venent a les botigues com a gel hidroalcohòlic higienitzant per a mans amb característiques biocides. El comercialitzava una empresa de Rubí (Vallès Occidental) i les ampolles d'un litre i garrafes de cinc del producte presentaven un etiquetatge fals i contradictori. Tant el nom com la il·lustració continguda en l'envàs conduïen a pensar que es tractava d'un producte per a la higiene de les mans. Però, al mateix temps i en un altre apartat del recipient en lletra molt més petita, s'especificava que calia utilitzar el producte amb guants i que s'havia d'evitar el contacte del gel amb la pell.Una denúncia d'un ciutadà el 23 de març va alertar els agents de la comissaria de Terrassa que s'estava comercialitzant en un establiment de la ciutat un gel hidroalcohòlic que presentava un etiquetatge contradictori. Els agents van posar els fets en coneixement de la Unitat Central de Consum de la Divisió d'Investigació Criminal, que va iniciar la corresponent investigació de forma coordinada amb el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut. Els agents van verificar que a la pàgina web de l'empresa comercialitzadora es publicava el producte com a gel de mans contra el coronavirus i, per tant, amb l'atribució de propietats de caràcter biocida.Paral·lelament, el Departament de Salut informava que el producte no està autoritzat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com a biocida i que l'empresa distribuïdora no podia fabricar productes cosmètics, ja que no ha dut a terme la 'Declaració Responsable', un tràmit indispensable per poder-ho fer. El mateix dilluns 23 de març el Departament de Salut va enviar un requeriment a l'empresa perquè aturés la fabricació i comercialització del producte. Davant la manca de resposta, l'endemà els agents de la Divisió d'Investigació Criminal es van desplaçar fins a les instal·lacions de l'empresa, on se'ls va notificar el requeriment, es va aturar la fabricació del producte, a més d’immobilitzar tot l'estoc que hi havia al magatzem.Cal tenir en compte que la comercialització d'aquest gènere es produeix en un context d'escassetat de gels hidroalcohòlics, motivada per la pandèmia del covid-19, fet que ha possibilitat que aquest producte il·legal hagi tingut una gran sortida comercial. Els fets han estat denunciats davant del Jutjat de Guàrdia de Rubí com a presumptes delictes de publicitat enganyosa i estafa al consumidor, sens prejudici del procediment administratiu sancionador que pugui incoar el Departament de Salut per comercialitzar el producte sense les degudes autoritzacions.

