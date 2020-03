Els Mossos fan 200 controls de trànsit aquest cap de setmana per evitar desplaçaments

Els controls dels Mossos d'Esquadra aqust cap de setmana. Foto: Servei Català de Trànsit

Els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest cap de setmana un total de 200 controls policials en diferents punts de carreteres i autopistes per restringir la mobilitat i evitar el desplaçament cap a segones residències. Un miler d'agents treballaran en aquets controls, dissenyats en el marc del dispositiu Oris que el cos va posar en marxa per la crisi del coronavirus.L'objetiu dels controls serà l'aplicació de les mesures de restricció de la mobilitat previstes en el decret d'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol. Els punts de control seran fixes i dinàmics. Els agents identificaran i denunciaran a totes aquelles persones que circulin sense cap motiu previst. Les sancions oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.Els Mossos recorden que les activitats a l'aire lliure, com esquiar, passejar, fer esport, anar en bicicleta o practicar running estan actualment prohibides. Per això, a més dels controls a la xarxa viària, els agents també vetllaran perquè no es facin aquest tipus d'activitats.

