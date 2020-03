Colau reclama a Torra un pla urgent a les residències perquè «té plenes competències» per fer-ho

🔊 ADA COLAU (@AdaColau): "La suspensió del pagament dels lloguers és una mesura que ha d'arribar de seguida"https://t.co/rINf3lStnP — El suplement (@elsuplement) March 28, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, actuacions concretes i urgents en l'àmbit de les residències de gent gran perquè "té plenes competències i no estan prou ateses". Colau ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que estan rebent trucades "angoixants" de residències de la ciutat davant del coronavirus assegurant que no reben resposta de la Generalitat i per això ha instat el Govern a posar en marxa un pla de reforç amb més recursos "perquè els que hi ha ara són insuficients".D'altra banda, ha explicat que està havent-hi un debat "intens" al govern espanyol sobre una possible suspensió de pagament de lloguers, tal com va informar NacióDigital . També ha apostat per aprovar els pressupostos de la Generalitat.Colau ha considerat que "fa molt" que la Generalitat hauria d'haver pres la mesura de mobilitzar a altres recursos als avis amb símptomes de covid-19, tenint en compte el que es veia que passava a altres indrets com Madrid o Itàlia. Per a fer-ho, ha considerat que s'han de mobilitzar recursos de qualsevol conselleria si la d'Afers Socials no té suficients.L'alcaldessa ha assegurat que feia aquestes crítiques "amb ànim constructiu" i estenent la mà a la Generalitat per a ajudar-la a posar recursos per atendre aquesta situació. En aquest sentit, ha reclamat a Torra que enlloc de demanar el confinament total en genèric parli de mesures concretes. "Cal que ens centren en les coses importants, en reforçar la sanitat i protegir els vulnerables", ha manifestat.En línies generals, Colau ha assegurat que les administracions estan "coordinades" però que ho han d'estar "encara més". Ha lamentat que, com amb tot, s'està fent política i per això ha reclamat que els responsables de la gestió facin gestió i se centrin en buscar solucions als problemes concretes en aquesta crisi sanitària i social.En l'àmbit econòmic, ha insistit que "ha d'arribar coma molt tard dimarts" la suspensió del pagament de lloguers a escala estatal, debat que ha reconegut que s'està portant a terme en l'executiu de Pedro Sánchez amb diferents "matisos segons les orientacions polítiques".Segons la seva postura, s'hauria de prioritzar en aqueta suspensió a aquells que acreditin una minva d'ingressos pel coronavirus i per exemple establir ajudes per als petits propietaris, no per als grans que ha valorat que haurien d'assumir el cost. Així, ha explicant que s'està "discutint el mecanisme" per fer realitat aquesta suspensió.També en l'aspecte econòmic, Colau ha afirmat que cal aprovar els pressupostos de la Generalitat, i els de totes les administracions, per donar resposta a la crisi social i econòmica generada pel coronavirus.Per últim, Colau ha assegurat no sentir-se còmode amb la "sobrerepresentació" de l'exèrcit i el "discurs bèl·lic" a les rodes de premsa del govern espanyol però ha afegit que sí que està a favor de mobilitzar tots els recursos disponibles "siguin de qui siguin" per atendre l'emergència davant d'unes administracions "desbordades".

