Bernat Solé reclama a Espanya que eviti tarifes «abusives» en els vols per repatriar catalans al món

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, reclama a la ministra d'Exteriors, Arancha Gonzalez Laya, que eviti tarifes "abusives" en els vols de repatriacions. "Hi ha molts catalans que han decidit quedar-se als països on són pels preus desorbitats", assegura Solé en una entrevista a l'ACN.El departament calcula que almenys uns 1.289 catalans estan intentant tornar, però lamenta que el govern espanyol no controli els preus dels vols que fixen les aerolínies. "La situació és prou complexa perquè les aerolínies acabin fent negoci", critica.Des de la conselleria asseguren que l'estat espanyol no està organitzant els seus propis vols de repatriació a preus econòmics o fins i tot gratuïts, com sí que fan altres països europeus, i que només coordinen aquests vols. Per això, reclamen que almenys garanteixin preus "assequibles".Si bé demana al govern espanyol que eviti l'abús de preus de les companyies aèries, Solé diu que "no li correspon" a la seva conselleria valorar com està actuant el ministeri amb les repatriacions.El conseller s'ha compromès a "donar resposta" i "acompanyar" els catalans arreu del món que volen ser repatriats.En aquesta tasca, Solé defensa el paper de les delegacions del Govern a l'exterior per "facilitar el retorn" o millor les "condicions" d'aquestes persones perquè puguin passar el confinament als països on es troben "el millor possible". Així, sosté que en aquesta crisi "queda demostrat" que les delegacions són "eines molt útils".L'exalcalde d'Agramunt i diputat d'ERC al Parlament, Bernat Solé, va ser nomenat fa una setmana per ocupar el departament que Alfred Bosch va deixar a principis de març. S'estrena en el càrrec en plena crisi del coronavirus i amb la imminent convocatòria electoral, però nega que se senti un conseller provisional."El repte d'ara és prou gran per pensar en això i estem amb la mateixa força com si l'horitzó estigués a llarg termini", afirma.Lligat al món local i empresarial fins ara, Solé defensa que serà precisament "des d'aquesta localitat i proximitat" que explicarà Catalunya arreu del món.Cas d'assetjamentBernat Solé va assumir el càrrec de conseller d'Exteriors després que el seu antecessor, Alfred Bosch, dimitís arran de la seva gestió d'un cas d'assetjament sexual al departament.Solé afirma que "no li correspon valorar el que ha passat", sinó "agafar el repte de retornar la confiança a un equip de persones que treballen". Per això, ara es vol centrar a analitzar com està el departament i intentar "recuperar la confiança" i "l'autoestima" de l'equip per seguir treballant."Situacions com les que ha viscut aquest departament hem d'evitar que tinguin lloc", diu.I, en cas que passin, Solé defensa que cal "posar totes les eines perquè es resolguin amb la màxima celeritat possible" i "si cal" millorar els protocols.Sobre les relacions del Govern amb les institucions europees, Solé admet que la situació política a Catalunya és "molt complexa" i que les administracions europees volen saber què està passant perquè no volen que això "s'allargui.Solé aposta per "fomentar el diàleg" i explicar Catalunya "a través dels valors humans". Així es mostra convençut que el Govern serà "escoltat" a Brussel·les i que amb el temps es donarà "la raó" a tots aquells que no tenen els drets "garantits" com els presos o exiliats."Estic convençut que explicant Catalunya al món a través dels valors humans tindrem un interlocutor a l'altre costat de la taula", diu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor