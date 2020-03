Benedicció extraordinària «urbi et orbi» (i en solitari) del Papa contra el coronavirus

El #PapaFrancisco ha rezado por los enfermos por la pandemia de #coronavirus que afecta a la humanidad y ha pedido al Señor que bendiga “al mundo”, de salud “a los cuerpos” y consuele “los corazones”. Al final de la celebración, ha dado la bendición "Urbi et Orbi". pic.twitter.com/il3g2yfsAx — Vatican News (@vaticannews_es) March 27, 2020

El Papa Francesc completament sol al mig de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Una imatge insòlita i històrica de la benedicció extraordinària al món ("urbi et orbi") que va oficiar divendres el pontifici contra el coronavirus. Una oració que només es fa per Nadal, però que davant la pandèmia el cap del catolicisme ha tornat a repetir.L'acte no sols ha destacat per la impactant imatge d'un Papa completament sol al mig de la plaça, sinó també per la imponent imatge religiosa d'un Crist crucificat i que no s'havia tornat a treure al carrer des del 1512. Moment en que l'Església va decidir passejar-lo pels carrers de Roma per combatre la pesta que castigava la ciutat aleshores.Durant l'oració el Papa ha demanat "remar junts" contra una crisi en la qual la gent es sent "atemorida i perduda".Aquesta ha estat una de les darreres compareixences públiques del Papa a la plaça, ja que el Vaticà ha ordenat el tancament de la Basílica de Sant Pere i els voltants fins el 3 d'abril com a mesura de precaució davant el coronavirus.noticiadiari]2/197029[/noticiadiari]

