«La recepta de la Mercè»: muffins i crema catalana vegana

Avui reduïm el confinament de la família a la cuina amb unes postres ideals per preparar amb nens. Mercè Brunés, de la Masia el Folló de Tagamanent (Vallès Oriental), ens ensenya a fer uns muffins i una crema catalana vegana per llepar-nos els dits.Després de la sopa de farigola i ceba de divendres passat, la Mercè continua amb la seva sèrie de receptes originals i ideals pel confinament amb els muffins i la crema catalana vegana. Aquest és el procediment per aconseguir que aquestes postres et quedin (gairebé) tan bones com a ella:

