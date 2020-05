El millor contingut infantil en català disponible a les plataformes

Tot i que Disney Plus s'ha negat a posar contingut en català a la seva plataforma, diverses empreses gaudeixen de sèries i pel·lícules en la nostra llengua. Des d'antigues sagues de dibuixos animats fins als pocs títols que s'han pogut doblar al català els últims anys, els més petits poden gaudir de sèries i pel·lícules de manera accessible a través de Filmin Aquests mateixos portals són una de les millors eines per tenir els més menuts de la casa entretinguts, aconseguint calmar el que per a ells és una situació excepcional. Des dehem confeccionat un llistat de continguts en diferents plataformes per poder gaudir-los en català.

