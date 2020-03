La recepta liberal contra el coronavirus

El think tank liberal Institut Ostrom ha elaborat un document on recull un seguit de vint propostes per combatre el coronavirus des del liberalisme. El laboratori d'idees, que dirigeix Eric Herrera, mostra la seva preocupació pels efectes econòmics de la pandèmia que, a diferència d'altres recessions, ha suposat la confluència d'una crisi de demanda (la gent no pot consumir com abans a l'estar confinats) i d'oferta, ja que el tancament d'empreses i el fre al comerç generen manca de productes al mercat. Hi ha una crisi d eliquiditat que pot esdevenir una crisi de solvència. Els liberals d'Ostrom fan un seguit de recomanacions, entre elles la suspensió temporal del pagament d'impostos, quotes d'autònoms i cotitzacions a la seguretat social, incentius al teletreball en forma de deduccions fiscals, facilitar els ERTO, que les actuacions de tipus notarial es puguin fer de manera telemàtica o deduccions fiscals per tots aquells creditors que puguin demorar el cobrament dels deutes.Una de les mesures que proposen és una renda bàsica universal a retornar en el proper exercici fiscal segons els ingressos que es declarin. Així, una persona que perdi el seu lloc de treball aquest any conservarà la totalitat de la prestació i no haurà de reemborsar cap suplement en el proper exercici fiscal. Qui disminueixi els ingressos a la meitat conservarà la meitat de la prestació i retornarà l’altra meitat. Una persona que mantingui el seu salari o l'incrementi, haurà de retornar la totalitat de la renda bàsica.L'Institut Ostrom va néixer el novembre passat a partir de la plataforma d'activistes Catalans Lliures i està integrat dins de l'Atlas Network, una de les xarxes de laboratoris d'idees liberals més rellevant del món. Està molt influït pels corrents llibertaris dels Estats Units. Entre els seus impuslors hi ha el científic Martí Jiménez, el responsable de la secció d'Estudis Polítics de l'Ateneu Barcelonès Alexander Golovin o l'economista Roger Medina.

