L'exèrcit decideix netejar, sense previ avís, un centre de menors de Badalona

L'exèrcit té previst desinfectar aquest dissabte un centre de menors no acompanyats de Badalona afectat per casos de coronavirus que depèn de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. L'actuació, però, segons fonts de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, s'ha decidit fer no perquè s'hagi sol·licitat la intervenció sinó perquè la Unitat Militar d'Emergències (UME) ha avisat que es presentarà al centre. L'Ajuntament de Badalona, comandat pel socialista Álex Pastor, sí que és un dels consistoris catalans que ha sol·licitat el suport de l'exèrcit.El centre afectat és la residència la Dida, on s'atenen una vintena de menors no acompanyats o en risc d'exclusió. Davant l'anunci de la presència dels militars, el departament comandat per Chakir El Homrani ha optat per autoritzar l'entrada, però ha emès un comunicat en el qual ha subratllat que ja estan "posant en marxa un contracte de neteja gran" per actuar de manera més ràpida a les residències. "Ens estem coordinant amb Protecció Civil, amb Interior, amb Salut, amb la delegació del govern i també amb la UME per garantir la millor resposta davant l'emergència", asseguren.En aquest sentit, des de la conselleria asseguren que mobilitzaran "tots els recursos que estiguin al seu abast" perquè anteposen "el sentit de responsabilitat i protegir la ciutadania més vulnerable" i que estan disposat a acceptar els serveis de la UME "si cal". Aquest és el posicionament també expressat pel president de la Generalitat, Quim Torra.Aquest dijous l'exèrcit es va presentar també a l'Hospital de Can Ruti sense previ avís, motiu pel qual la direcció del centre en va denegar l'entrada . Durant l'estat d'alarma, els militars han netejar també l'aeroport del Prat sense prèvia petició del Govern i han contribuït en la construcció del pavelló de la Fira de Barcelona per acollir persones sense sostre. Més enllà de Barcelona i Badalona, l'exèrcit ha fet actuacions a fins a set municipis catalans, entre ells l'Hospitalet de Llobregat i Lleida.

