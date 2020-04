Les 15 millors sèries i pel·lícules per veure amb els fills durant el confinament

Els nens i nenes catalans han iniciat la cinquena setmana de confinament per la crisi del coronavirus. Des de NacióDigital hem seleccionat les 15 pel·lícules i sèries per als més petits de la casa, els infants i fins i tot els adolescents. Es poden visualitzar també amb els pares i acabar fent una sessió de cinema familiar per a tots els públics. Prepareu les crispetes!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor